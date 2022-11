La Porsche 911 Dakar debutta il 16 novembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È ufficiale la data di presentazione del nuov fuoristrada. La 911verrà mostrata ad addetti ai lavori e pubblico mercoledì 16in occasione del Los Angeles Auto Show. In omaggio alla vittoria ottenuta dalla Carrera a trazione integrale modificata nel 1984 alla Parigi-, la nuova911è dotata di sospensioni

Il 16 novembre lapresenterà laDakar , che sarà poi mostrata in pubblico al Salone di Los Angeles . Quella che per molto tempo è stata chiamata Safari, sarà la prima'alta' nella storia delle infinite ...VEDI ANCHEGT3 STI: un ibrido da paura con il boxer Subaru da 550 CVscala il vulcano più alto del mondo. Video Indovina quanto costa la nuova soundbar firmata! ...Verrà presentata al Salone di Los Angeles, appuntamento del prossimo 16 novembre, quella che è un omaggio moderno alla storia Porsche (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) scritta alla Dakar.La Porsche 911 Dakar sceglie il palco di Los Angeles per il debutto, è la prima coupé sportiva ad avere delle reali capacità offroad ...