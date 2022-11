Il Fatto Quotidiano

Comunque, inil nuovo SUV elettrico partirà da 73 mila euro. DESIGN ED INTERNI Il SUV ... si spegne automaticamente, inserisce il freno di stazionamento ele porte. Per uscire dal ..."Purtroppo dopo una lunga discussione, già da metà anno, non è stato possibile trovare una soluzione per erogare all'Ucraina 3 miliardi di euro di assistenza macro - finanziaria entro quest'anno. Per ... La Germania blocca i cinesi, stop all’acquisizione di una fabbrica tedesca di microchip Era l’ultima tranche dei 9 miliardi approvati prima dell’estate. Ma Berlino non vuole più fare da garante sul prestito al 70%. Scontro all’Ecofin, poi la ...La Germania entra a gamba tesa nella gestione delle Ong e dei migranti e, in una nota diffusa ieri, risponde per iscritto all’Italia esponendo «la propria interpretazione del diritto ...