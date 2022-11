Icardi | dopo Wanda c'è già una nuova fiamma? È l'attrice Devrim Ozkan FOTO

LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA TERZA STELLA MICHELIN PER CANAVACCIUOLO Wanda Nara rompe il silenziola rottura con: 'Amo Mauro, ma lui sa che....'.... LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE ULTIME ...Come si sa il Galatasaray ha vinto il derby contro il Besiktas e finalmente Maurosi é preso ... Lei peró,la diretta, era sconvolta e tra le lacrime é stata consolata soprattutto da Nikita ...L’attrice e showgirl argentina Wanda Nara, dopo la chiacchierata rottura con il calciatore argentino, Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, ha raccontato la vicenda a Silvia Toffanin, conduttrice ...Wanda Nara firma le carte della separazione: adesso è ufficiale la divisione dall'ex marita Mauro Icardi in forza in Turchia.