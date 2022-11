Elezioni di midterm Usa | chiusi i primi seggi in Indiana e Kentucky Pelosi | “Qualunque sia l’esito | i democratici rispetteranno il voto”

I sondaggi dicono tutti cose diversi, non sono indicativi' (, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti ...'In Arizona e in Michigan stessi brogli del 2020' approfondimentoUsa, Trump: "Il 15 novembre farò un grande annuncio" Trump ha poi sollevato i primi sospetti sul voto di ...