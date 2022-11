Daredevil | Vincent D' Onofrio ha condiviso una scena della serie Ha un significato per il futuro?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 novembre 2022)D'hauna particolaredirettamente dallatv di; avrà un qualche collegamento coldel suo personaggio? In questi giorni si sta parlando moltissimo di: Born Again, specialmente in seguito alla conclusione di She-Hulk: Attorney at Law.D'ha voluto partecipare a quest'ondata d'interesse verso il personaggio, condividendo una clipprecedenteNetflix di, prima dell'inizioproduzione del nuovo progetto. Neldi NetflixD'interpretava il ruolo Wilson Fisk/Kingpin, anche se la ...