Casini | «Per i playoff in Serie A servono analisi serie»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi comeA lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come può intersecarsi con i problemi delle altre leghe, questo è l’obiettivo. Poi ci sarà una commissione riforme, l’assemblea di lega e per metà dicembre avremo un manifesto di proposta da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Poi ci sarà una commissione riforme, l'assemblea di lega emetà dicembre avremo un manifesto di proposta da presentare". Lo ha detto Lorenzo, presidente della Serie A, a margine dell'...Poi ci sarà una commissione riforme, l'assemblea di lega emetà dicembre avremo un manifesto di proposta da presentare' . Lo ha detto Lorenzo, presidente della Lega Serie A, a margine dell'..."Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi come Serie A lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come puo' ..."Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi come Serie A lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come può intersecarsi con i problemi delle altre leghe, questo ...