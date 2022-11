CACIO & PEPE DAY

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 14 Novembre 2022 – TRIENNALE DI MILANO, dalle 10.00 am Dopo l’evento a New York presso l’Armani Restaurant, si terrà a Milano il 14 Novembre prossimo allaTriennale di Milano – Viale Alemagna 6. L’appuntamento sensoriale e culturale dell’enogastronomia italiana, nato come evento-rivelazioni nel 2021 che da subito si èmanifestato con una vocazione internazionale, torna a Milano e si presenta con un parterre d’eccezione. L’IDEA L’idea è quella di creare e costruire un momento di condivisione e scambio di opinioni, quasi un talk, dove le persone si confrontano sul cibo, esaltando la convivialità e assaporando gusti e alimenti che hanno una storia e un significato simbolico,legato alle tradizioni della società di appartenenza che si tramandano di generazione in generazione. La convivialità e la sostenibilità intesa come condivisione del cibo favoriscono il dialogo, la riflessione e il ...

TGCOM

Tra i piatti più iconici dello chef, che saranno realizzati nei vari eventi, troviamo: il foie gras "etico" ; risotto carnaroli, faraona in oliocottura e grappa; mezze maniche al, filetti di ...Interessanti le preparazioni in stile asiatico e un suggerimento su tutti: lae pepe, gamberi crudi e lime. I ristoranti stellati in Lombardia Ristoranti con tre stelle Michelin: Enrico ... Spaghetti cacio, pepe e cozze Ha conquistato ben dieci medaglie all’ultima edizione dei World Cheese Awards: super oro per la Riserva del Fondatore “special edition”, quattro argenti per il Cacio di Afrodite, la Riserva del ...Una giuria con 250 esperti ha valutato ogni singolo formaggio per giudicarne l’aspetto, la consistenza, l’aroma e il sapore, con una votazione che ha permesso di arrivare a individuare e a premiare i ...