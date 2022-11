Berardi a Torino? No | l’obiettivo è molto più forte

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Juventus non sembra più seguire; la società bianconera ha cambiato obiettivo andando su un giocatorepiù. Da gennaio, quando il campionato riprenderà dopo il mondiale, inizierà un’altra stagione con la Juventus che dovrà pensare sia al campo (bisogna raggiungere obiettivi importanti come coppa Italia ed Europa League) sia al mercato e, da questo punto di vista, bisogna per forza di cose pensare alla situazione legata a Di Maria. L’argentino, infatti, non è sicuro di continuare in maglia bianconera anche la prossima stagione; come sappiamo il sogno del giocatore è quello di tornare al Rosario Central per chiudere la carriera dove è cresciuto diventando uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La società, però, farà di tutto per tenere l’argentino ma nel frattempo si sta guardando intorno e sembra aver individuato ...