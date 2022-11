(Di mercoledì 9 novembre 2022) Unè statoa Francavilla Fontana (Brindisi) in uncompiuto in via Occhibianchi. La vittima sarebbe stata colpita da almeno due colpi di arma da fuoco. Sul posto sono accorsi i ...

Agenzia ANSA

Un 19enne è stato ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi) in uncompiuto in via Occhibianchi. La vittima sarebbe stata colpita da almeno due colpi di arma da fuoco. Sul posto sono accorsi i carabinieri. . 9 novembre 2022... nella consapevolezza che, in ogni momento, unpotrebbe giungere dal nemico, così come da ... Grazie ai materiali presentigioco, potrete immergervi nella Londra di epoca vittoriana , ... ++ Agguato nel Brindisino, ucciso 19enne ++ Omicidio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: è stata ammazzato a colpi di arma da fuoco un ragazzo di 19 anni. La tragedia si è consumata in via Occhibianchi, ...Dottor De Baets, detto questo, ci sono rimedi all'errore radiologico "I rimedi sono pochi. Però nel futuro, diciamo fra trent'anni, la risposta definitiva verrà fornita dalle intelligenze artificiali ...