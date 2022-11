Abraham illude | Pinamonti pareggia | finisce 1 a 1 tra Sassuolo e Roma

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Reggio Emilia – Lanon riesce a rialzarsi dopo la pesante sconfitta nel Derby. Dopo gran parte della partita bloccata, il subentrato Tammysegna un gran gol di testa all’80. Il match sembra indirizzato, ma i giallorossi staccano la spina ed ilgrazie al gol di. La squadra di Mourinho non approfitta della sconfitta dell’Atalanta a Lecce né dello stop del Milan a Cremona. In aggiornamento…

