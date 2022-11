“Vergogna | fuori dal GF Vip” Orietta Berti | scoppia la rivolta | la frase choc ha sconvolto tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è passata inosservata ladisu Giaele De Donà durante l’ultima puntata del GF Vip 7. La cantante è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini come opinionista della settima edizione del reality show da lui condotto ma non sembra aver ottenuto il plauso del pubblico. Per molti telespettatori le opinioni dinon sono certo memorabili e in tanti hanno bocciato il ruolo dell’artista al GF Vip 7. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 ha toccato livelli veramente bassi e ricevuto critiche molto pesanti. A pochi giorni dall’ingresso èto il caso Marco Bellavia. Leggi anche: “di testa”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli non perdona l’ultima follia di Giaele De Donà...