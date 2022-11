“Svegliatevi | fatica enorme” Giarrusso appoggia Meloni sul caos migranti

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Sebbene il governo, secondo quanto dichiarato, sia pronto ad agire per il bene dell'Italia, i nodi da sciogliere sono ancora molti e uno dei più duri è quello degli sbarchi. “Vi è il dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali”: così si è espressa l'Unione europea, attraverso il commento di una portavoce, in merito agli sbarchi diavvenuti al porto di Catania. A “L'Aria che tira”, talk della mattina di LA7, Dinoè risoluto: “Il Paese di primo approdo non può subire questa”. Ore di attesa al largo della costa siciliana. Mentre il governo e l'opposizione continuano a sfidarsi sull'accoglienza dei richiedenti asilo soccorsi dalle quattro navi umanitarie presenti nel Mediterraneo, continuano gli sbarchi dei disperati presenti sulle ...