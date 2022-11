Spalletti | «Il gol lo avremmo fatto al di là del rigore che è netto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Empoli Partita complicata, vinta da grande squadra «Così le vincono le squadre che vogliono a tutti i costi i tre punti che hanno capito che non è in base del valore dell’avversario, ma in base a dove tu vuoi arrivare. E questa partita qui devi vincerla e l’hanno vinta meritatamente. E il gol loal di là delche è. La partita è stata complicata perché loro sono una squadra tosta e allenata bene» Avete avuto la capacità di non farvi prendere dalla pressione per il tempo che passava «Sicuro, perché la squadra non si è fatta travolgere dal nervosismo di non fare gol, ma è rimasta ordinata e lucida nel tentare di far girare più velocemente la palla. Devi passarli attraverso ...