San Casciano come Riace Emerse dall' acqua 24 statue in bronzo

Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi didei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 ...dei Bagni in Toscana è riemerso dagli scavi un "ritrovamento eccezionale": 24 statue di bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, e perfettamente integre. "Questo conferma una volta di ...Oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento e bronzo. Sono queste le ...Una scoperta archeologica fondamentale. Adagiato sul fondo della grande vasca romana, il giovane efebo, bellissimo, sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute che ...