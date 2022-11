Pecco Bagnaia ce l’ha fatta

(Di martedì 8 novembre 2022) «È stata la gara più dura dell’anno, forse della carriera», con queste paroleha commentato a caldo la vittoria nel mondiale di MotoGP, avvenuta domenica a Valenciaè il secondo italiano campione del mondo della MotoGP. Sul circuito valenciano ha vinto l’ultimo campionato tradizionale, dal prossimo anno infatti le gare raddoppieranno con la sprint race del sabato pomeriggio, una gara lunga la metà di quella della domenica e che Dorna (l’organizzatore del motomondiale) ha introdotto per aumentare la spettacolarità del weekend. Una vittoria speciale, per più motiviha vinto il mondiale tredici anni dopo l’ultimo italiano che ci era riuscito, cioè Valentino Rossi, lo sportivo che ha portato milioni di persone ad appassionarsi alle sue imprese, sia per il suo talento e le tante vittorie ...

All'incontro è intervenuto anche il leggendario campione Giacomo Agostini che ha rivolto ancora una volta i complimenti a, fresco campione del mondo di MotoGP. . 8 novembre 2022E di questo appuntamento sul calendario il padre dinon può che esserne orgoglioso. Pietro, cosa significa questo titolo 'Il mio cuore è sempre stato con lui, con. Sono stato la spalla,...ROMA - In Ducati è festa per il trionfo di Pecco Bagnaia nel Mondiale Piloti di MotoGP. Con il trionfo del pilota torinese, la casa di Borgo Panigale ha completato il "triplete" che comprende anche le ...VALENCIA Pietro Bagnaia è un padre fiero: come può non esserlo Suo figlio si è laureato campione del mondo della MotoGP. Un traguardo eccezionale, al punto tale che ...