Oriana Marzoli e il suo complicato passato nei reality

(Di martedì 8 novembre 2022) Ecco come maiè famosa in Spagna e il suoneispagnoli L'articolo proviene da Novella 2000.

Al Grande Fratello Vip si accende lo scontro trae Antonella Fiordelisi. L'influencer di origini venezuelane si è fatta subito notare nella casa e non solo per il suo temperamento.si allena spesso in costume da bagno , ...Volano stracci in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e. Il motivo Il comportamento e l'avvicinamento della nuova concorrente del reality show a Edoardo Donnamaria . Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le ...Il modello veronese Daniele Dal Moro si è tirato fuori dal triangolo con Oriana Marzoli e Antonino al GF Vip. Le sue parole ...Rimischia le carte Alfonso Signorini che ha deciso di far entrare nella casa piu' spiata d'Italia sei nuovi concorrenti. Nonostante i dati d'ascolto sembrino premiare questa edizione ...