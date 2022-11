Nomadi – Santori | “Chiudere i campi | intollerabile rifugio per fuggitivi No ai bonus di Gualtieri”

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 novembre 2022) “Quanto accaduto davanti al campodi via di Salone è una vergogna, uno scandalo del buonismo ottuso e che rasenta l’autolesionismo sociale. Isono unper alcuni malfattori, un porto franco dove scappare dalla polizia e godere di un’assurda impunità: devono essere subito chiusi e chi delinque deve essere allontanato dalla città”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega indoglio Fabrizio, commentando quanto accaduto davanti al campodi via di Salone. “E stavolta al furto, alla fuga, al pericolo, alla beffa di chi è di fatto autorizzato a fregarsene delle leggi e vive nella piena illegalità, si aggiunge la distruzione di un’auto della Polizia locale che piantonava l’ingresso del campo, presa in pieno dai ...