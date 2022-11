Navi Ong a Catania | proteste e rifiuto del cibo Ma in Calabria arriva il sì allo sbarco

(Di martedì 8 novembre 2022) Braccio di ferro governo-Ong, in tre si gettano in mare. Piantedosi: agiamo con umanità e fermezza

Feltri, ospite della puntata di lunedì 7 novembre di Stasera Italia su Rete4, sostiene che i regolamenti internazionali, che consentono alledelledi sbarcare nel porto più vicino e più ......per le Migrazioni (Oim) continuano a sollecitare i governi europei affinché offrano rapidamente un porto sicuro e permettano lo sbarco immediato di quasi 600 persone rimaste sulledelledopo ...In tal senso impronteremo le prossime azioni». Umanità e fermezza, ecco la linea del Viminale con le ong. Sono quattro le navi in lotta da giorni col governo italiano, ma ieri c’è stata una svolta: ...A bordo dell'imbarcazione che stazionava a largo delle coste siciliane, 90 migranti. Nuovo sbarco a Roccella jonica ...