MotoGP | Test Valencia 2022 | Luca Marini il più veloce | 12° Bagnaia e Bastianini cade con la Ducati Factory

(Di martedì 8 novembre 2022) Chiuso un capitolo, se ne apre un altro. Oggi, al circuito “Ricardo Tormo” di(Spagna) è iniziata la pre-season dellain chiave 2023. Giornata ditradizione per tutti i team e grandi cambiamenti di scenario con piloti su moto diverse e in cerca di un adattamento rapido per iniziare con il piglio giusto la nuova avventura. Una sessione che ha preso il via alle 9.30 ed è terminata alle 17.30.è stato il piùin sella allaGP22 del Mooney VR46 Racing Team con il crono di 1:30.032 a precedere l’Aprilia di Maverick Vinales di 0.225 e l’altra Rossa del Mooney VR46 di Marco Bezzecchi (+0.230). Per i due centauri italiani non grande novità dal punto di vista tecnico, mentre per l’iberico qualche aggiornamento sulla ciclistica in ...

VALENCIA - Luca Marini è il più veloce nella giornata dia Valencia in vista della stagione 2023 di. Il pilota del team VR46, in sella alla sua , firma il crono di 1:30.032 sul circuito Ricardo Tormo, precedendo l'Aprilia di Maverick Vinales e ...