Migranti | Piantedosi | “Sui diritti umani non accettiamo lezioni “

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “Se vi volete fermare all’esegesi delle espressioni burocratiche fate pure ma nonda nessuno dal punto di vista del rispetto dei”. Così il ministro dell’Interno Matteo, a margine della presentazione del calendario della polizia 2023, rispondendo a chi gli chiedeva conto dell’espressione ‘carichi residuali’ usata per definire ia bordo delle due navi ong a Catania a cui è stato impedito di sbarcare. Quanto alla selezione operata tra i, da alcuni giudicata “illegale”, il titolare del Viminale replica netto: “Ci sono ricorsi in atto, poi si deciderà nelle sedi competenti”. Comunque, tiene a precisare, ia cui lo sbarco è stato impedito ...

...francese vicina al dossier, l'Italia è 'rimasta ferma sulle sue posizioni' e così è stato anche 'oggi pomeriggio in un ultimo contatto telefonico fra i ministri Matteoe Gérald ...Leggi anche: "Sui diritti umani non accettiamo lezioni", sbarco da nave Rise Above a Reggio. Ispezione su Geo Barents, Ocean Viking verso porto in Francia: "...Altra giornata allo scalo di Catania dove sono ormeggiate le navi ong, Geo Barents e Humanity 1 con diversi migranti bloccati a bordo. Sulla prima imbarcazione è in corso una nuova ispezione sanitaria ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto a margine della presentazione del calendario della polizia e ha parlato dei migranti ancora a bordo delle navi delle Ong ferme ...