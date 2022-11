Meloni “Serve legalità | difenderemo i confini”

(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In tema di sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e la nostra visione.Negli ultimi anni abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, Forze dell'Ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale. Il nostro obiettivo è difendere la, la sicurezza e la dignità di ogni persona”. Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgiache aggiunge: “Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. I cittadini ci hanno chiesto di difendere iitaliani e questo Governo non tradirà la parola data”.-foto ...

