La bioenergia basata sulla cattura della CO2 può contribuire a frenare il cambiamento climatico?

Leggi su notiziepress

(Di martedì 8 novembre 2022) Le tecnologie di rimozione del carbonio promettono dia combattere il riscaldamento globale. Ma gli svantaggi possono superare i benefici. La riduzione delle emissioni di gas serra e il passaggio alle fonti di energia rinnovabili non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi fissati per contenere il riscaldamento globale. Anche se le emissioni saranno dimezzate entro il 2030, saranno necessarie tecnologie per rimuovere la CO2 dall'aria e dagli oceani. Ma le nuove tecnologie, come lacone stoccaggio del carbonio (BECCS), hanno dei limiti e non sono state testate su larga scala. Questo sistema prevede fondamentalmente la combustione di biomassa per generare energia, con ladelle emissioni di carbonio risultanti. Queste vengono pompate in profondità nel sottosuolo e ...