Juve | Allegri ci crede per lo scudetto | il perché in 4 punti

(Di martedì 8 novembre 2022) Cresce l’ottimismo in casadopo la striscia di risultati utili consecutivi: i motivi spiegati in quattroIn casa bianconera è tornato l’ottimismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo i recenti buoni risultati in serie A dellahanno ridestato le speranze. Massimiliano, infatti, sarebbe convinto di riuscire ad effettuare una clamorosa rimonta, che si sviluppa su quattrocardinali. Il primo sono i giovani che stanno diventando conferme, il secondo la difesa che non subisce più gol, il terzo e il quarto infine i rigenerati e i ritorni degli infortunati. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'investimento che laha fatto sull'attaccante è stato importante. Ma come sappiamo tutti gli intrecci di mercato sono come il tempo, variabili. L'interesse, in poche parole, ci sarà sempre. ...Dopo la vittoria sull'Inter, lo scudetto non è più un sogno impossibile per la Juventus. Fra il muro difensivo, giovani, rientri e rigenerati: ecco il maxi piano diper la gran rimonta. Su Gazzetta l'analisi del momento Juve: È soltanto un caso o da quando c'è Fagioli è tutta un'altra Juve Non è per niente un caso. Da ...Su Leggo Milano -La Juve trova un Kostic per amico. La Juventus ha diversi motivi per tornare a sorridere. Le quattro vittorie consecutive in campionato, con la porta ...