Gigi Riva | presentato il docu-film in suo onore | “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”

(Di martedì 8 novembre 2022) Si è tenuta questa sera la presentazione delsulla vita dial teatro Massimo di Cagliari. Il“Nelundi”, è stato realizzato dal regista Riccardo Milani che si èin sala accompagnato dai due figli Mauro e Nicola e dalle nipoti. Presente anche il mitoche ha rivisto gli ex compagni dello Scudetto del 1970. L’ex calciatore ha guardato il lungometraggio dove lui stesso in prima persona racconta la sua storia, dai suoi inizi allo Scudetto e poi gli anni con la Nazionale, prima da giocatore e poi da dirigente. Presenti alla première oltre agli ex compagni di squadra, da Tomasini a Cera, anche il capitano del Cagliari Deiola. SportFace.

