Eccezionale scoperta a San Casciano | riemergono dal fango 24 statue di bronzo di oltre 2 000 anni

(Di martedì 8 novembre 2022) Protetto per 2.300dale dall’acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di Sandei Bagni, in Toscana un deposito votivo mai visto, con24indi raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. L’efebo orante, in occasione delladi un deposito votivo negli scavi di Sandei Bagni, 8 novembre 2022. ANSA/ JACOPO TABOLLI Insieme a migliaia di monete, ex voto e una immensa quantità di iscrizioni in etrusco e in latino, sono riaffiorate le, cinque delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre. “Unache riscriverà la storia” annuncia in anteprima ...