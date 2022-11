Doppio suicidio a Forlì | la Procura apre un' inchiesta per istigazione | bufera dopo il servizio delle Iene

La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per istigazione alsul caso di Roberto , il 64enne che ieri è morto suicida. La sua vicenda è finita al centro di un servizio della trasmissione Le Iene . Un anno fa un giovane di nome Daniele si era suicidato, ...La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per istigazione alsul caso del 64enne trovato morto domenica mattina, suicida e che era finito al centro di un servizio della trasmissione Mediaset ' Le Iene ' andato in onda nella serata di martedì 1 novembre.''Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida 'aiuto' su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il… ...La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sul caso di Roberto, il 64enne che ieri è morto suicida. La sua vicenda è finita al centro di ...