Diana Del Bufalo svela quale sindrome le è stata diagnosticata e parla di Maria De Filippi

(Di martedì 8 novembre 2022)Delsi è raccontata a cuore aperto fra le pagine del Corriere della Sera. Lo ha fattondo diDema soprattutto della sua, un ramo di quella di Tourette. “Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo delladi Tourette , mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”. Quando le è stato chiesto un parere su Giorgia Meloni al Governo,Delha ...

...Ventura lascerà davvero andare Angel Lo stressmomento fa si che Julia viva un momento di grande insicurezza , nonostante ciò accetterà di impegnarsi in maniera totale andando a convivere....Il grande ritorno sulle scenecomico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i ... 15 febbraio Orvieto Teatro Mancinelli; 18 febbraio Napoli Teatro; 6 marzo Milano Teatro ...L'attrice e influencer da 1 milione e 700mila follower Diana Del Bufalo racconta la malattia di cui soffre: «È un ramo della sindrome di Tourette» ...Negli anni Diana Del Bufalo è stata capace di entrare timidamente e in punta di piedi nelle case degli italiani, prima attraverso i social e poi via via sempre più in televisione. Attrice, ...