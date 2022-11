Come la disinformazione russa interferisce sul voto in Usa sostenendo Trump e i repubblicani

... dall'entanglement quantistico agli universi paralleli ACQUISTA L'era dellasocial media, algoritmi e nostre vulnerabilità cognitive amplificano la diffusione di informazioni ...Nonostante le campagne distraniere abbiano in qualche modo preso di mira le elezioni di metà mandato degli ...già nel 2020, sottolineano che in realtà le elezioni statunitensi non ...Gruppi Qanon americani e agenzie del Cremlino sono allineati, convinti che gli Stati Uniti interromperanno il sostegno finanziario all'Ucraina se il Gop si ...Il Washington Post scrive che i social media sono il luogo migliore per la disinformazione elettorale. Continua a esistere l'incapacità degli stati nazionali di imporre regole severe e di cooperare tr ...