(Di martedì 8 novembre 2022) La felicità è debordante per, inserito tra i convocati delper l'imminente Mondiale in Qatar . L'attaccante del Tottenham ha pubblicato sui social il video con l'istante in cui ...

Corriere dello Sport

La felicità è debordante per, inserito tra i convocati delper l'imminente Mondiale in Qatar . L'attaccante del Tottenham ha pubblicato sui social il video con l'istante in cui apprende della chiamata da ...Di seguito la lista completa:convocati Mondiale PORTIERI : Alisson (Liverpool), Ederson (... Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona),(Tottenham)... Brasile, Richarlison impazzisce di gioia: il bimbo diventa... un trofeo L'attaccante del Tottenham ha ascoltato dalla tv le convocazioni per Qatar 2022 per poi esplodere di felicità con i famigliari ...I verdeoro, nella prima fase, affronteranno Serbia, Svizzera e Camerun. Tre "italiani" tra i convocati, tanto talento nel reparto offensivo ...