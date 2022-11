Globalist.it

Goffredo, dirigente nazionale del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera parla delle prospettive future del centrosinistra, mentre Enrico Letta ha da poco annunciato l'inizio dei lavori della ...Willy - un napoletano contro i salernitani di Scafati -con 23 punti, è praticamente ... Le attenuanti ci sono, perché il trio Martolini -- Capotorto crede di essere a una gara di ... Bettini (Pd) chiude al M5s: “Non voglio fare un partito con Conte, ha solo riempito un nostro vuoto” Bettini: "Non voglio fare alcun partito con Conte. Il leader M5s gioca la sua partita. Abbiamo insieme ben governato l'Italia. Ora siamo in una fase totalmente diversa. Conte è entrato nel nostro elet ...Letta chiude alla candidatura di Moratti con Renzi e Calenda in Lombardia. «Il Terzo polo gioca la sua partita. Particolarmente indirizzata a condizionare il Pd, a fare confusione al suo interno», spi ...