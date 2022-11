Anonymous dice che tutti dovrebbero cambiare il loro nome in Elon Musk per essere sospesi contemporaneamente

(Di martedì 8 novembre 2022)ha fatto capire immediatamente da che parte si schiera nella vicenda die della sua acquisizione di Twitter, soprattutto dopo che il fondatore di Tesla ha mosso i suoi primi passi da proprietario di uno dei più importanti social network del pianeta.non sta chiaramente apprezzando le policies disull’anonimato sui social network, sulla cancellazione dei bot e – in ultimo – sul ban permanente a tutte quelle persone che cambiano il, sostituendolo a un altro (a maggior ragione per chi ha la spunta blu). LEGGI ANCHE > Fermi, dietrofront: Twitter sta richiamando alcuni dei dipendenti licenziaticontroper la policy sul cambio di...

Giornalettismo

Dell'attore siin giro che faccia sentire tutti a proprio agio : "È una dote che ho imparato ... Considero il punto più alto della mia carriera il film ' Masked and', che non ha visto ......dal film ' V per Vendetta ' e consegnato alla popolarità internazionale dal movimento, ...oggi acquistabili soltanto agli adulti ancora recitano la filastrocca legata alla festa che: ' ... Anonymous contro Musk per le sospensioni degli account | Giornalettismo