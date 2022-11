TGCOM

Leggi Anche Silvia Toffanin, compleanno in famiglia a Portofino '' domenica ha toccato un picco di oltre 2.800.000 spettatori totali. Protagonisti delle interviste di Silvia Toffanin erano Wanda Nara, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, Amaurys Perez, .... - L'Ucraina sta cercando in tutti i modi di coinvolgere Israele nel conflitto. E lo sta ...progressisti" Siamo seri - La Boldrini dice che Meloni dovrebbe rivendicare il suodi ... "Verissimo", primato stagionale per l'appuntamento della domenica "Verissimo", nel suo appuntamento della domenica pomeriggio, ha ottenuto il primato stagionale. La puntata del 6 novembre del talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha fatto segnare 2.511.La Scuola Leonardo da Vinci di Roma vince per il secondo anno successivo il premio come migliore scuola in Italia per i soggiorni linguistici.