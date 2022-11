The White Lotus 2 | arrivano i nuovi episodi girati in Sicilia | da stasera su Sky

(Di lunedì 7 novembre 2022) Debuttain esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il secondo, attesissimo capitolo della pluripremiata The. Con un cast quasi interamente rinnovato, la serie ha cambiato anche ambientazione, optando per la suggestiva cornice mediterranea. Thesi appresta a debuttare con isettedella seconda stagione. La serie creata, scritta e diretta da Mikeandrà ogni lunedì in prima serata su Sky Atlantic con uno a settimana che sarà ovviamente disponibile anche on demand. Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l’ultima edizione degli Emmy Awards, l’apprezzata satira sociale targata HBO è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva. Abbandonato il paradisiaco resort ...

La stagione 2 della serieLotus ha citato in modo ironico Peppa Pig e gli spettatori americani si sono scatenati con i commenti. La scena in questione ha come protagonista Jennifer Cooldige, interprete di Tanya, che ...