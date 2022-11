Tetto contante | Zangrillo | “Sarà a 5 mila euro | deve poter essere usato”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Undela 5. Lo ipotizza a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro della Pa e senatore Fi Paolo. “Ilesser utilizzato dalle persone, do per scontato che gli italiani siano onesti, non dobbiamo penalizzare chi si guadagna onestamente da vivere per contrastare quei pochissimi che fanno delle porcate, per cui la liberalizzazione delè un ragionamento che si può fare tranquillamente”. Ildi diecisembra troppo elevato. “Non credo che ildieci– sottolinea –un po’ meno”. ...

Il Sole 24 ORE

Il 3,4% degli intervistati dichiara di non avere la più vaga idea di cosa sia ilai pagamenti in denaro. Fra i favorevoli alcontanti, molti sostengono che questa è una misura ...leggi ancheala 5mila euro, riduzione delle bollette e taglio del cuneo fiscale: la manovra Meloni prende forma Cosa cambia per i pagamenti Oltre ai vincoli sui pagamenti , non ... L’agenda vera degli italiani ignora il tetto al contante Economia - Come avviene in tutto il mondo, anche in Italia la Destra strizza l'occhio ai ricchi e mazzola i poveri, per esempio attaccando il reddito di cittadinanza. Il nuovo cavallo di battaglia è ...per cui la liberalizzazione del contante è un ragionamento che si può fare tranquillamente". Così, ai microfoni del programma di Rai Radio1 'Un giorno da pecora', il Ministro della Pubblica ...