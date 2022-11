Supplenze | le scuole ricercano i docenti da MAD per diverse classi di concorso Avvisi aperti e scadenze

(Di lunedì 7 novembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS e graduatorie di istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcunedi. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

NO all'algoritmo per l'assegnazione delleche ha strutturalmente creato ingiustizie, con ... NO ai PCTO obbligatori per lesuperiori e agli stage obbligatori per la formazione ...Come vedere le convocazioni ricevute perda graduatorie di istituto docenti e il loro stato Dal sito Polis Istanze online è ...tutte le convocazioni che ha ricevuto nel tempo dalleper ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a domenica 6 novembre.Accolto il ricorso della Flc Cgil a tutela d’un docente precario. Il provvedimento minaccia di provocare conseguenze a catena poiché sono molti gli interessati nelle Gps ...