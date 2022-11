Supplenze docenti da graduatorie di istituto | liberatoria per GPS esaurite Quali sono le classi di concorso più ricercate LO SPECIALE

...cancellazione degli stessi dalle graduatorie in cui sono inclusi e da cui si attinge per ruoli e. Nuovo sistema Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i......fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema diannuali. Riguardo l'utilizzo dei...