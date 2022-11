Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 13 giornate

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 novembre 2022) In attesa dell’ultimo turno infrasettimanale, giunge al termine la 13^ giornata diA, con lae il relativocon lo scorso anno sempre più definite. Consolida la propria leadership il Napoli (+3), che vince 1-2 uno dei tre big match di giornata sul campo di una delle squadre più in forma, ovvero l’Atalanta (+2). Così facendo i bergamaschi scivolano a otto lunghezze dai partenopei, e vengono scavalcati dal Milan (-3), a sua volta vittorioso per 2-1 sullo Spezia (-2). I rossoneri, infatti, salgono a quota 29, due punti in più rispetto non solo agli orobici ma anche alla Lazio (+6). I biancocelesti, infatti, vincono 0-1 l’altra partita di cartello di questa giornata, una delle più attese della stagione: il derby capitolino contro la Roma (+3). Un successo che permette il sorpasso sui giallorossi e sulla Juventus ...