Prime segnalazioni sui Samsung Galaxy S20 con One UI 5 0 disponibile

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arrivano notizie importantissime per gli utenti in possesso di unS20, in relazione a coloro che intendono procedere con il download dell’aggiornamento contenente One UI 5.0 e Android 13. Nonosante le indicazioni dei giorni scorsi andassero in altra direzione, sostenendo che il rilascio sarebbe avvenuto non prima del mese di dicembre, possiamo ora concentrarci su un potenziale cambio di programma. Vediamo come stanno le cose stamane, in base alleinformazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere per il pubblico italiano. Analizziamo lesuiS20 con aggiornamento impostato su One UI 5.0Quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare oggi 7 novembre? Come riporta SamMobile, ...