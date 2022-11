NASCAR Championship Race | Logano è campione

(Di lunedì 7 novembre 2022) Con la, laincorona ilCup 2022. L’onore spetta a Joey, dominatore della gara di Phoenix con ben 187 giri in testa sui 312 complessivi. Ross Chastain conclude al terzo posto, ottenendo la piazza d’onore nella4. Christopher Bell conclude 18esimo, Chase Elliott è addirittura 28esimo., 32 anni, è al secondo titolo in carriera dopo il primo del 2018, e porta a quota tre i successi del Team Penske nella massima categoria stock car. Parlando della gara in sé, la top ten è composta da:, Ryan Blaney, Chastain, Chase Briscoe, Kevin Harvick, William Byron, Kyle Busch, Denny Hamlin, Kyle Larson e Bell. I cambi di leader sono 11, le caution sei.2022: cosa succede nella ...

Blaney ha vinto la Stage 2, Logano non ha preso rischi ed ha concluso secondo. Leggermente più attardati Bell ed Elliott dopo il secondo ed ultimo 'traguardo volante' dell'anno, una situazione ...Allgaier tornerà in cattedra successivamente in seguito ad un piccolo errore del teammate in uscita di curva 4, una fase che precederà una nuova caution per dei problemi legati alla vettura #77 di ... NASCAR | Championship 4: Logano torna sul trono della Cup Series Big E è stato uno dei protagonisti del Championship 4, la fase finale dell’edizione 2022 della NASCAR. Negli ultimi minuti, è arrivato un importante annuncio da parte della NASCAR, arrivata alla fase ...Ventesimo Ty Majeski dopo un incidente nelle fasi finali della gara La NASCAR regala sempre emozioni, ma non in tutti i casi tante quante ne rilascia il Championship 4. Per quanto criticato e ...