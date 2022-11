Migranti | tre si gettano in mare dalla Geo Barents Ue si defila Salvini | “Basta traffico di esseri umani”

si sono gettati in mare dalla nave per raggiungere il porto. Sono stati riportati a bordo. ©Esasperati dall'estenuate attesa,giovanidella Geo Barents si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiugere la terra ferma. Gli uomini hanno nuotato fino a raggiungere un ...“Ancora una volta vorrei sottolineare che c’è un obbligo legale e morale di salvare le vite in mare. C’è un obbligo legale stabilito dalle norme internazionali per gli Stati membri di farlo, indipende ...Ricorsi, scioperi della fame e tuffi per raggiungere la banchina: quello delle Ong è sempre il solito schema per forzare le disposizioni italiane.