La sicurezza sottomarina

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Agostino Spataro. Oggi, a causa del clima gravido di conflitti e di pericolose tensioni, creatosi in Europa e nell’area mediterranea, si tende ad ampliare lo spettro bellico con azioni di sabotaggio sottomarine. Del tipo di quella realizzata ai danni del gasdotto russo nel mar Baltico, Un’opzione del genere, oltre a complicare maledettamente i rapporti

Farodiroma

Come dire, esiste un serio problema di '', reciprocamente vantaggiosa, che si spera venga affrontato nel migliore dei modi. Agostino Spataro... Svezia e Danimarca siano gli unici Paesi con la potenzaadatta a realizzare l'... secondo un funzionario svedese, " questo è soggetto a riservatezza direttamente collegata alla... Esiste il serio problema della sicurezza sottomarina (A. Spataro) La recente decisione della Russia di rientrare nell’accordo sull’esportazione del grano ucraino non significa che Mosca sia pronta ad estenderlo oltre la data del 19 novembre, ha precisato il portavoc ...Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una ...