QUOTIDIANO NAZIONALE

La galleria nazionale era rimasta chiusa lunedì alla vigilia della festività di Ognissanti. Il direttore Schmidt non potrà essere confermato. Il sottosegretario: 'Concorso già ...... ma la critica che faccio e che questo andava fatto non come unadell'Occidente contro il resto del mondo ma con una iniziativa diplomatica di pace,aiutare l'Ucraina maaprire una ... La crociata per i musei "Ora gli Uffizi sempre aperti" Sgarbi: serve una nuova guida La galleria nazionale era rimasta chiusa lunedì alla vigilia della festività di Ognissanti. Il direttore Schmidt non potrà essere confermato. Il sottosegretario: "Concorso già avviato" ...Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto dubbi sul sostegno all'Ucraina, ma la critica che faccio e che questo andava fatto non come una crociata dell'Occidente contro il resto del mondo ma ...