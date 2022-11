Guerriglia tra tifoserie dopo Turris-Latina | cinque arresti

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) –tifosi dellasono stati arrestati al termine dell’incontro del campionato di calcio di serie C disputato ieri pomeriggio allo stadio Liguori di Torre del Greco contro ile conclusosi in parità (2-2). Nell’ambito dei servizi predisposti dagli agenti del locale commissariato, le forze dell’ordine al termine della partita, nel transitare nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco, hanno notato tre uomini con volti travisati che erano in attesa del pullman dei tifosi ospiti con in mano oggetti contundenti. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso di quattro mazze (una ferrata, le altre di legno) della lunghezza di circa 33 centimetri. Sull’autostrada invece gli operatori del quarto reparto Mobile, mentre stavano scortando il mezzo ...

