DOMENICA IN | MARA VENIER E QUEL SUPER PICCO DURANTE IL TALK SU BALLANDO

(Di lunedì 7 novembre 2022)In macina ascolti e con il rientro del pubblico di Rai1 dai ponti festivi ingrana la quinta e agguanta la concorrenza di Amici. Per ilshow disi segnalano 2.700.000 telespettatori con il 20,10% di share nella prima parte e 2.416.000 con il 20,70% nella seconda parte a fronte di 2.662.000 telespettatori per il talent di Maria De Filippi. Due fuoriclasse che fermano la tv al pomeriggio così come Milly Carlucci che blocca il pubblico dell’ammiraglia Rai il sabato sera con un ennesimo boom di ascolti percon le Stelle. Proprio nel segmento diIn dedicato al varietà danzante della Carlucci – tra gli ospiti deluna sempre scatenata Iva Zanicchi, l’eliminato Giampiero Mughini e l’effervescente ...

... che solo sabato 19 novembre anticipa alle 14, mentreIn va in onda in forma ridotta per lasciare spazio alla partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador.Venier salta completamente il 27 ...... Federica Isola,Navarria e Alberta Santuccio. Al maschile, invece, sulle pedane elvetiche ... PerAndrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini è il quartetto ...Questo weekend inizierà la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per la scherma italiana, con 60 azzurri in pedana. Ben cinque delle sei specialità olimpiche (eccezion fatta per il fiorett ...Ospite da Mara Venier a Domenica In, Paolo Bonolis si è raccontato, rivelando la verità sulle voci che circolavano sulla crisi con la moglie Sonia Bruganelli. Ecco cosa ha detto.