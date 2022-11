(Di lunedì 7 novembre 2022) - MILANO, 5 novembre/PRNewswire/, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, farà il suo debuttoad, l'evento mondiale di motociclette che si terrà quest'anno dall'8 al 13 di novembre a Milano.lancerà il futuristico, la prima moto elettrica progettata per competere con le moto convenzionali da 1000 cc. "è il palcoscenico perfetto per presentare ufficialmente il nostro marchio e prodotto alè una start-up che da oltre 7 anni lavora allo sviluppo di una nuova tecnologia e di un nuovo design, e non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa ...

Adnkronos

MILANO, 5 novembre 2022 /PRNewswire/ - -, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, farà il suo debutto europeo ad EICMA, l'evento mondiale di motociclette che si terrà quest'anno dall'8 al ...MILANO, 5 novembre 2022 /PRNewswire/ - -, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, farà il suo debutto europeo ad EICMA, l'evento mondiale di motociclette che si terrà quest'anno dall'8 al ... Davinci Motor debutta con il DC100 nel mercato europeo ad EICMA 2022 - MILANO, 5 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Davinci Motor, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, farà il suo debutto europeo ad EICMA, l'evento mondiale di moto ...Davinci Motor, the new Chinese manufacturer of high-performance robotic electric motorcycles, is making its European debut at EICMA, the world's leading exhibition of motorcycles, taking place this ...