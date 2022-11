Da Fondirigenti 1 | 5 mln per promuovere leadership femminile in azienda

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo l’avviso dedicato alla “transizione resiliente“,torna auna nuova misura – dal plafond di 1,5 milioni di euro – per contribuire alla crescita della competitivitàle grazie all’investimento formativo sulla. L’Avviso 2/2022 si propone, infatti, di contribuire a diminuire il “gender gap formativo” attraverso il finanziamento di interventi di sviluppo delle competenze manageriali rivolti a donne manager sui temi del cambiamento, della twin transition e dell’inclusione.e il faro sullaLe priorità dell’Avviso disono state definite in coerenza con la Missione 5 del Pnrr – Inclusione e coesione – che va a sostegno della parità ...

Adnkronos

Con l'Avviso,sceglie di dare un segnale chiaro in questa direzione: aumentare la partecipazione delle donne manager all'attività formativa, soprattutto nelle medie e nelle piccole ..."In un periodo non certo facile per la vita delle imprese, dei manager e di tutti noi afferma Massimo Sabatini, direttore generaleha mantenuto fede al proprio Dna ... Formazione, da Fondirigenti nuovo avviso dedicato a leadership femminile con 1,5 mln di euro stanziati Roma, 28 ott. Adnkronos/Labitalia) – È finalizzato a diminuire lo 'spread' che caratterizza la formazione manageriale al femminile il nuovo avviso 2/2022 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale l ...(Adnkronos) - È finalizzato a diminuire lo 'spread' che caratterizza la formazione manageriale al femminile il nuovo avviso 2/2022 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader in Italia per la ...