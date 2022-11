Gazzetta del Sud

... tutti avevano ricevuto tre dosi di vaccino a mRna, tuttavia, un primo gruppo non aveva mai contrattodopo la vaccinazione, un secondo si era ammalato con BA.1, un terzo si era ammalato con BA.... la principale è l'assenza di una magnetosfera , che (come accade sulla Terra) avrebbel'...con le nuove varianti di coronavirus in circolazione Le misure per contenere i contagi da- 19 ... Covid, protetto da Centaurus chi si è infettato con BA.5. Lo studio israeliano Chi, dopo essersi vaccinato, si è ammalato di Covid-19 con la sotto-variante BA.1 e BA.5 ha una buona protezione contro BA.2.75 (la cosiddetta sotto-variante Centaurus). (ANSA) ...Come sostiene Ilaria Capua nel suo ultimo affascinante libro, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L’umanità è stata aggredita da un virus sconosciuto, diffusosi rapidament ...