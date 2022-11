Cancro rene | ok Aifa a mix immunoterapia-farmaco mirato in prima linea

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del) ha approvato il rimborso dell’associazione di unimmunoncologico (nivolumab) con una terapia mirata (cabozantinib) per il trattamento indi pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato. Lo comunica l’americana Bristol Myers Squibb (Bms), ricordando che ogni anno in Italia sono stimati 13.500 nuovi casi di tumore dele che 144.400 persone vivono dopo la diagnosi. La forma più frequente è quella a cellule renali. Ad aprile 2021- spiega l’azienda in una nota – la Commissione europea aveva approvato questo nuovo regime terapeutico, ora disponibile anche in Italia, in base ai risultati dello studio di fase 3 CheckMate -9ER che ha dimostrato la superiore efficacia dell’associazione rispetto a sunitinib ...