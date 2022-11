QN Motori

inè il track day gratuito riservato ai tesseratie alle loro auto storiche. L'appuntamento è per sabato 12 novembre all'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), dove ......di Monza ha ospitato l'atto finale della stagione 2022 del Formula X Racing Weekend targato. ...una splendida cornice di pubblico che ha seguito con grande partecipazione le numerose gare ine ... ASI in pista, a Varano arriva il track day per le storiche ASI in pista è il track day gratuito riservato ai tesserati ASI e alle loro auto storiche. L’appuntamento è per sabato 12 novembre all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), dove ...El Gobierno municipal se ha sumado a esta prueba popular, con un recorrido de más de 5 kilómetros, que ha salido de las inmediaciones de la Pista municipal de Atletismo y ha transcurrido por la Ronda ...