Un aereo di Precision Air ha mancato la pista di atterraggio ed è caduto in un lago

(Di domenica 6 novembre 2022) Uncon 43 persone a bordo è precipitato nelVittoria, in Tanzania. Il volo operato dalla compagniaAir era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba. Ma avrebbel'di qualche...

'C'è stato un incidente a undella compagniaAir che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall'aeroporto', ha detto ai giornalisti dell'aeroporto di Bukoba il comandante della ...... si temono vittime Questa mattina, 6 novembre, in Tanzania, undi linea è precipitato nel ... Secondo i media a bordo del volo, della compagniaAir, erano presenti 49 persone. Secondo ...Il maltempo, la manovra disperata e lo schianto: nel tentativo di atterrare a Bukoba, un aereo di linea della compagnia PrecisionAir si è schiantato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Almeno ...Un aereo di linea è precipitato nel lago Vittoria, in Tanzania, a causa del maltempo poco prima dell'atterraggio nella città nord-occidentale di Bukoba. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che le ...